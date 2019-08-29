2019-08-29T08:40:26+03:00
Происшествия

Молодая мошенница обманула интернет-покупателя в Тверской области

Злоумышленницу задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенница обманула интернет-покупателя в Тверской областиМошенница обманула интернет-покупателя в Тверской областиФото: Анастасия ОСИПОВА
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С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 27-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил, что на одном из сайтов решил купить мобильный телефон, перевел девушке-продавцу предоплату на сумму 3500 рублей, после чего объявление пропало, а "продавец" перестал выходить на связь.

Полицейские провели проверку и установили личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 18-летняя жительница Тульской области. Она была доставлена в отдел МВД России по Конаковскому району, где созналась в содеянном.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ей грозит лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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