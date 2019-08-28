В детских лагерях Твери завершилась четвертая смена

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-28T18:34:43+03:00

За лето у муниципальных учреждениях отдохнули почти десять тысяч человек

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В муниципальных загородных лагерях Твери завершилась четвертая смена. За лето в них отдохнули свыше пяти тысяч детей, а в лагерях с дневным пребыванием – 4918 школьников.

Досуг детей был организован так, чтобы они не просто отдыхали, но и приобретали новые знания и навыки. Воспитанники участвовали в культурных и спортивных мероприятиях, изучали театральное искусство, кино, музыку, литературу, учились рукоделию и ремеслам.

- На базе лагеря «Дружба» в этом году работала региональная профильная смена Российского движения школьников. Участие в ней приняли дети из 25 муниципальных образований Верхневолжья, - сообщили в администрации Твери. - В лагере «Звездный» этим летом прошел традиционный фестиваль «Созвездие талантов», в лагере «Спутник» провели Малые Олимпийские игры и танцевальный фестиваль.

Старшие школьники работали летом в трудовых отрядах, которые были организованы в рамках договора с Центром занятости населения. Досуг таким образом был организован для 980 старшеклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU