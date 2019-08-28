Жители двух деревень в Тверской области платили за мусор, который не вывозили полгода

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-28T16:51:55+03:00

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С коллективной жалобой в прокуратуру Калязинского района Тверской области обратились жители деревень Большое Плутково и Большие Иванищи.

Оказалось, что из деревни Большое Плутково с января 2019 года не вывозят мусор, а из деревни Большое Иванище ТКО начали вывозить только в мае 2019-го. При этом квитанции на оплату услуги региональный оператор "Тверьспецавтохозяйство" выставлял жильцам с начала года.

- По результатам проверки прокурором района в адрес регионального оператора внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре. - Гражданам произведен перерасчет.

В указанных населенных пунктах организован бесконтейнерный сбор твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU