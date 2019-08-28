2019-08-28T14:13:20+03:00
Происшествия

Взрослый мужчина украл утюг из магазина в Твери

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери мужчина украл утюг и попал в поле зрения полицииВ Твери мужчина украл утюг и попал в поле зрения полицииФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился представитель магазина бытовой техники. Заявитель сообщил, что днем один из посетителей торгового зала украл утюг за 4 000 рублей.

Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый неработающий 47-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном.

По статье "Кража" подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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