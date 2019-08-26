В Тверской области инспекторы остановили девятилетнего мальчика на квадроцикле

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-26T20:10:15+03:00

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Профилактическое мероприятие "Мототехника" прошло в Калининском районе Тверской области 24 августа. Несколько экипажей и мотопатрули ГИБДД следили за соблюдением Правил дорожного движения на территории поселка Авакумово, д. Савватьево, а также на прилегающих территориях (дачных кооперативах и садовых товариществах).

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, в ходе рейда автоинспекторами были остановлены девятилетний водитель квадроцикла и 17-летний водитель автомобиля, не имеющие права управления транспортными средствамию За грубые нарушения Правил дорожного движения также были привлечены к административной ответственности и другие водители, не только мототехники, но и автомобилей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU