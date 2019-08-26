Прокуратура помогла двум сиротам получить жилье в Тверской области
В прокуратуру Оленинского района обратились двое местных жителей. Установлено, что 18-летняя девушка осталась без попечения родителей, а 19-летний молодой человек является сиротой.
Оба они окончили образовательные учреждения среднего профессионального образования, не имеют в собственности жилых помещений и имеют права на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда. Однако, администрацией Оленинского района жилье заявителям не предоставлено.
Суд удовлетворил иски прокурора в полном объеме, молодые люди получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир в п. Оленино и п. Мирный Оленинского района Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU