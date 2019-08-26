Собственник превратил в помойку плодородные земли в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-26T16:27:11+03:00

Свалка занимает около трех гектаров Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

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Нарушение земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхонадзора по Тверской области в ходе внеплановой проверки земель сельхозназначения в районе деревни Коченово Никольского сельского поселения Кесовогорского района.

Общая площадь угодий составляет порядка 98,7 гектаров, часть из них, а именно 2,7 га, оказались загрязнены бытовыми отходами и породами малоценной древесины.

В пробах почвы, которые проверили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, выявлено превышение нормативных показателей по индексубактерий группы кишечной палочки, а также содержанию бензапирена и цинка.

- Нарушитель земельного законодательства - ООО "Усадьба Никольское" - вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола, обществу грозит административный штраф в размере от 400 до 700 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Свалку предписано устранить. Также будет оценен размер вреда, нанесенного плодородным землям несанкционированным размещением ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU