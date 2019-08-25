2019-08-25T22:56:51+03:00
Общество

"Парад собак" прошел в Твери

Праздник для всей семьи состоялся в Горсаду
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошел "парад собак" Фото: Городской Сад Тверь (Дирекция парков)В Твери прошел "парад собак" Фото: Городской Сад Тверь (Дирекция парков)
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В воскресенье, 25 августа, Городской сад Твери распахнул свои двери для четвероногих. И, хотя в обычные дни, с собаками в парк вход воспрещен, об этом говорит и табличка на входе, в этот день их в парк пускали. Причиной такого события стал "Парад собак", который проходил в областной столице уже не в первый раз.

Изначально мероприятие планировали провести 18 августа, но перенесли по причине плохой погоды. В это воскресенье с погодой повезло. Собаки разных пород и размеров буквально оккупировали парк.

На площадке можно было не только погулять, но и получить полезные советы по уходу за животными, увидеть кинологическое шоу, навести собаке красоту и подстричь когти.

Те, кто успел подать заявку и зарегистрироваться, смогли принять участие в собачьем дефиле. Большие и маленькие, лохматые и хвостатые, породистые и беспородные псы с удовольствием дефилировали по "подиуму" и радостно виляли хвостами.

Фестиваль удался и стал не просто "Парадом собак", а праздником для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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