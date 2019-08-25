В Твери начали ремонтировать улицу Луначарского

25 Авг. 22:26 2019-08-25T22:26:06+03:00

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О том, что в Твери наконец начали ремонтировать многострадальную улицу Луначарского в Заволжском районе Твери, сообщили пользователи соцсетей в воскресенье, 25 августа.

Напомним, ремонт улицы осуществляется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", который реализуется на территории Твери и области. Искать подрядчика для ремонта улицы Луначарского начали 9 августа, а 20 августа торги должны были завершиться.

Согласно конкурсной документации, потратить на ремонт планируется не более 22 млн. 743 тыс 475 руб. Деньги выделены из областного и городского бюджетов.

Если все будет сделано по техзаданию, то в ноябре улицу будет не узнать. Дорога будет двухполосной с новым асфальтобетонным покрытием. Отремонтируют горловины колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары и пешеходные переходы. Также появится ограждение, дорожные знаки и разметка.

Завершить ремонтные работы на Луначарского должны не позднее 15 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU