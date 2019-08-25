2019-08-25T19:49:16+03:00
Происшествия

Под Тверью вновь горел торф

Угрозы населенным пунктам не возникло
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Под Тверью тушили тлеющий торфПод Тверью тушили тлеющий торфФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 августа, в поселке Изоплит в Конаковском районе Тверской области вновь было обнаружено тление торфа.

На место происшествия была отправлена мобильная группа от специализированной пожарно-спасательной части города Твери, пожарно-спасательной части №15.

Ликвидировать возгорание силами 13 человек и шести единиц техники удалось к 18:40. Угрозы населенным пунктам не возникало.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о том, что в лесу необходимо соблюдать правила безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться открытым огнем, не оставлять бутылки и стекла, не жечь траву, не разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скачок напряжения стал причиной остановки колеса обозрения в Твери
Молодой грабитель напал на пенсионера в Тверской области
На экскурсию в фонды приглашает Тверская областная картинная галерея
Из дачного дома в Тверской области украли бытовые предметы и инструменты
Ремонтом детских лагерей займутся в Тверской области
Инспекторы ГИМС проверили водоемы Тверской области
В Твери обокрали местного жителя
Мужчину, который уехал из Твери в Москву, не могут найти вторую неделю
На трассе в Тверской области фура наехала на двух пенсионеров
В Тверской области произошел торфяной пожар
Житель Твери лишился сумки, которую оставил на скамейке без присмотра
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в центре Твери
Молодая девушка украла у своей знакомой шкатулку с украшениями в Тверской области