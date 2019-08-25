Под Тверью вновь горел торф

СЕГОДНЯ 19:49 2019-08-25T19:49:16+03:00

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В воскресенье, 25 августа, в поселке Изоплит в Конаковском районе Тверской области вновь было обнаружено тление торфа.

На место происшествия была отправлена мобильная группа от специализированной пожарно-спасательной части города Твери, пожарно-спасательной части №15.

Ликвидировать возгорание силами 13 человек и шести единиц техники удалось к 18:40. Угрозы населенным пунктам не возникало.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о том, что в лесу необходимо соблюдать правила безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться открытым огнем, не оставлять бутылки и стекла, не жечь траву, не разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU