Молодой грабитель напал на пенсионера в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-25T17:23:57+03:00

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С заявлением о нападении в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 80-летний житель села Медное. Пенсионер рассказал полицейским, что в подъезде дома на него напал неизвестный мужчина и, угрожая физической расправой, забрал у него кошелек с деньгами. С места происшествия злоумышленник скрылся.

Полицейские составили ориентировку и передали ее патрульным экипажам. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. В течение часа полицейские установили 22-летнего мужчину, похожего по приметам на нападавшего. Мужчина сознался в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU