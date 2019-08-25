2019-08-25T16:11:52+03:00
Звезды

На экскурсию в фонды приглашает Тверская областная картинная галерея

Познакомиться с коллекциями можно 29 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерскиеТверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерскиеФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская областная картинная галерея приглашает всех желающих на увлекательную экскурсию в фонды музея. Традиционно мероприятие проходит в последний четверг месяца, на этот раз дата выпала на 29 августа.

Посетителям покажут все богатство коллекций, расскажут об интересных фактах, тонкостях реставрационного искусства и особенностях хранения. Также можно будет увидеть великолепные произведения, которые не вошли в постоянную экспозицию галереи.

Продолжительность экскурсии два часа. Записаться можно по телефону 8(4822) 39-80-35. Сбор группы в 10:50 в вестибюле на ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.

Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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