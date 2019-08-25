На экскурсию в фонды приглашает Тверская областная картинная галерея
Тверская областная картинная галерея приглашает всех желающих на увлекательную экскурсию в фонды музея. Традиционно мероприятие проходит в последний четверг месяца, на этот раз дата выпала на 29 августа.
Посетителям покажут все богатство коллекций, расскажут об интересных фактах, тонкостях реставрационного искусства и особенностях хранения. Также можно будет увидеть великолепные произведения, которые не вошли в постоянную экспозицию галереи.
Продолжительность экскурсии два часа. Записаться можно по телефону 8(4822) 39-80-35. Сбор группы в 10:50 в вестибюле на ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.
Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU