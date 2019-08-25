Из дачного дома в Тверской области украли бытовые предметы и инструменты
Злоумышленник задержан
За кражу мужчина может сесть в тюрьму на шесть летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» обратилась 63-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что из ее дачного дома в Кимрском районе украли бензоэлектроинструменты, садовый инвентарь и предметы быта. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 26-летний житель Кимрского района.
По статье "Кража" мужчине грозит шесть лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU