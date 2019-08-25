Из дачного дома в Тверской области украли бытовые предметы и инструменты

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-25T14:56:31+03:00

За кражу мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» обратилась 63-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что из ее дачного дома в Кимрском районе украли бензоэлектроинструменты, садовый инвентарь и предметы быта. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 26-летний житель Кимрского района.

По статье "Кража" мужчине грозит шесть лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU