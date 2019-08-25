2019-08-25T14:56:31+03:00
Происшествия

Из дачного дома в Тверской области украли бытовые предметы и инструменты

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу мужчина может сесть в тюрьму на шесть летЗа кражу мужчина может сесть в тюрьму на шесть летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» обратилась 63-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что из ее дачного дома в Кимрском районе украли бензоэлектроинструменты, садовый инвентарь и предметы быта. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 26-летний житель Кимрского района.

По статье "Кража" мужчине грозит шесть лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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