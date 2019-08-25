2019-08-25T12:35:47+03:00
Общество

Ремонтом детских лагерей займутся в Тверской области

Из регионального бюджета выделено дополнительное финансирование
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области займутся ремонтом детских лагерейВ Тверской области займутся ремонтом детских лагерейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области завершается летняя оздоровительная кампания, по итогам которой в загородных оздоровительных учреждениях Верхневолжья отдохнули около 70 тысяч детей. В организации летнего досуга школьников были задействованы более 600 организаций.

По окончании сезона 2019 года начнется подготовка к следующему лету. Госконтракты уже частично заключены, сэкономленные от конкурсных процедур средства, а именно 3,8 млн рублей, будут направлены на приведение в порядок ещё нескольких лагерей. Деньги распределили между Тверью, Ржевом, Вышневолоцким городским округом и Бежецким районом. Решение было принято на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

За счет субсидий отремонтируют помещения, закупят мебель, заменят оконные блоки, где это необходимо.

Отметим, что всего в 2019 году региональное финансирование на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей увеличено в пять раз по сравнению с прошлым годом и составило более 17 млн рублей. Еще семь миллионов рублей - средства местных бюджетов. Субсидии распределили между десятью муниципалитетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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