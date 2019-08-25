2019-08-25T10:34:48+03:00
Общество

Инспекторы ГИМС проверили водоемы Тверской области

Спасатели напомнили гражданам о правилах безопасности на воде
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели провели патрулирование водоемов регионаСпасатели провели патрулирование водоемов регионаФото: Альберт БОЙКОВ
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Патруль водоемов Тверской области сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области провели 24 августа. Проверки прошли на 16 водоемах в связи с установившейся теплой погодой.

- Владельцы маломерных судов все чаще стали выходить на водоемы для отдыха и проверки работоспособности плавсредств, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Проводимые профилактические мероприятия направлены на выявление нарушений при эксплуатации маломерных судов.

Инспекторы не только провели инструктаж, но и проверили наличие удостоверения на право управления маломерными судами, прохождение техосмотра, присутствие на борту спасательных жилетов.

ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам позаботиться о собственной безопасности и регулярно проводить профилактические беседы с детьми о правилах поведения вблизи водоемов, тщательно следить за своими детьми, не допускать игр возле водоемов, не заходить в воду и не купаться в состоянии алкогольного опьянения, проводить своевременное обследование и ремонт водной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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