2019-08-25T10:25:07+03:00
Происшествия

В Твери обокрали местного жителя

Мужчина лишился денег и телефона
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился денег и телефонаЖитель Твери лишился денег и телефонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С сообщением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 38-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина пригласил выпить к себе домой малознакомого мужчину, а когда вышел из комнаты, гость забрал деньги, телефон и был таков. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Подозреваемого задержали в течение суток. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Твери. При допросе фигурант свою вину признал полностью.

По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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