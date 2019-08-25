В Твери обокрали местного жителя
Мужчина лишился денег и телефона
Житель Твери лишился денег и телефонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С сообщением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 38-летний местный житель.
Выяснилось, что мужчина пригласил выпить к себе домой малознакомого мужчину, а когда вышел из комнаты, гость забрал деньги, телефон и был таков. Ущерб составил более 30 000 рублей.
Подозреваемого задержали в течение суток. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Твери. При допросе фигурант свою вину признал полностью.
По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU