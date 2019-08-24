Мужчину, который уехал из Твери в Москву, не могут найти вторую неделю

24 Авг. 23:04 2019-08-24T23:04:27+03:00

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Веригин Станислав Максимович 1996 года рождения ушел из дома в городе Конаково Тверской области 12 августа. Предположительно, мужчина отправился в Москву. До настоящего времени о нем ничего не известно.

Пропавший невысокого роста, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет в кроссовки болотного цвета, джинсовые голубые бриджи, черную ветровку. С собой имел спортивную сумку, барсетку, телефон и документы.

В качестве особой приметы у мужчины имеется татуировка в виде головы бульдога на на икре правой ноги.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU