На трассе в Тверской области фура наехала на двух пенсионеров
Пожилой мужчина скончался на месте происшествия
В Тверской области дальнобойщик на фуре сбил двух пешеходов Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла в субботу, 24 августа, на 223-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дальнобойщик на автомобиле "Скания" сбил двух пешеходов.
От полученных травм один из пешеходов - 82-летний мужчина скончался на месте происшествия. 68-летняя женщина также получила травмы. Угрозы ее жизни нет.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU