На трассе в Тверской области фура наехала на двух пенсионеров

24 Авг. 22:24 2019-08-24T22:24:50+03:00

В Тверской области дальнобойщик на фуре сбил двух пешеходов Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в субботу, 24 августа, на 223-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дальнобойщик на автомобиле "Скания" сбил двух пешеходов.

От полученных травм один из пешеходов - 82-летний мужчина скончался на месте происшествия. 68-летняя женщина также получила травмы. Угрозы ее жизни нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU