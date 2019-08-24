В Тверской области произошел торфяной пожар

24 Авг. 22:10 2019-08-24T22:10:41+03:00

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Тление торфа было обнаружено в 24 августа в районе поселка Изоплит в Конаковском районе. Сообщение об этом было передано на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области.

На место пожара была направлена мобильная группа от специализированной пожарно-спасательной части города Твери. В 16:29 объявлена полная ликвидация пожара.

Угрозы населенным пунктам не возникало. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о том, что в лесу необходимо соблюдать правила безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться открытым огнем, не оставлять бутылки и стекла, не жечь траву, не разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU