Житель Твери лишился сумки, которую оставил на скамейке без присмотра

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-24T16:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 34-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у него украли сумку, которую он оставил без присмотра на скамейке в Московском районе Твери. Внутри вещи остался мобильный телефон и деньги. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже была установлена сотрудниками полиции. Им оказался неработающий 49-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU