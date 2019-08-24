2019-08-24T16:40:02+03:00
Происшествия

Житель Твери лишился сумки, которую оставил на скамейке без присмотра

Украденную вещь вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился сумки, которую забыл на улицеЖитель Твери лишился сумки, которую забыл на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 34-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у него украли сумку, которую он оставил без присмотра на скамейке в Московском районе Твери. Внутри вещи остался мобильный телефон и деньги. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже была установлена сотрудниками полиции. Им оказался неработающий 49-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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