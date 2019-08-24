Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в центре Твери
Мужчине пришлось ампутировать пальцы на руке
В ДТП в центре Твери серьезно пострадал мотоциклистФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 23 августа на Тверском проспекте, около дома №5 в Твери.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП случилось по вине 70-летнего пенсионера, который, выезжая со второстепенной дороги на автомобиле, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал по главной.
От удара мотоцикл врезался в припаркованный "Мерседес". В результате аварии 33-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. Ему также пришлось ампутировать два пальца на правой руке.
ИСТОЧНИК KP.RU