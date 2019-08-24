Молодая девушка украла у своей знакомой шкатулку с украшениями в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-24T16:23:44+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратилась 35-летняя жительница города Нелидово. Женщина сообщила, что у нее похитили драгоценности. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу могла совершить 19-летняя знакомая потерпевшей. В полиции девушка рассказала, что пришла в гости к заявительнице, а когда хозяйка вышла из комнаты, забрала из шкатулки ювелирные украшения.

Похищенные драгоценности вернули владелице, а на злоумышленницу завели уголовное дело. За кражу фигурантке грозит лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU