На гастрофесте «Верхневолжье» в Твери шеф Ивлев приготовил 220 литров солянки

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-24T16:06:14+03:00

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Еды и музыки много не бывает. Именно так в двух словах можно описать гастрономический фестиваль «Верхневолжье», который проходит в Твери 24 августа. В этом году местом его проведения был выбран ландшафтный парк «Тьмака». И не зря. Событие порадовало своим масштабом и собрало огромное количество людей.

Вдоль берега раскинулись белоснежные шатры со всевозможными вкусностями. Тут можно найти карельские калитки, различные национальные пироги, варенье, мед, мармелад, шашлык, домашние колбасы, фермерские продукты и другие деликатесы, которые привезли из разных уголков Тверской области или приготовили прямо на фестивале.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

Свою продукцию презентуют порядка 40 участников: рестораны, кафе, частные подворья и предприятия региона. Гости фестиваля могут принять участие в мастер-классах от ведущих шеф-поваров и попробовать самостоятельно приготовить традиционные блюда тверской кухни, узнать секреты сервировки стола и даже изготовления керамической и глиняной посуды.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

Небывалый ажиотаж у горожан вызвал приезд известного шеф-повара и ведущего кулинарных программ Константина Ивлева. Гости, в буквально смысле слова, не давали шефу прохода – обступили фургон в надежде сфотографироваться со знаменитостью. И многим это удалось: обычно суровый шеф был в хорошем расположении духа, смеялся, шутил и в "селфи" поклонникам не отказывал.

На фестивале Ивлев не просто гость. Шеф-повар провел подробный мастер-класс по приготовлению солянки. Правда, небольшие неполадки с микрофоном немного подпортили настроение собравшихся. Не все услышали тонкости и секреты приготовления знаменитого блюда, но зато смогли его попробовать. «Мировой солянкой» из огромного котла, объемом 220 литров, угостили всех желающих.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

На площадке работают фотозоны, технопарк, есть даже кинотеатр под открытым небом. Перекусить можно на фуд-корте или удобно расположиться прямо на газоне на берегу реки.

Отметим, что тверской гастрофестиваль «Верхневолжье» в прошлом году был удостоен Национальной туристической премии «События России» и занял второе место. Масштабы проведения и организация в 2019 году позволяют надеяться на еще более высокую оценку.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

«Праздник живота» будет продолжаться в течение всего дня. Впереди гостей ждет много интересного, в том числе конкурсы на лучшее традиционное блюдо, напиток, гастросувенир и т.д.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

Завершит гастрономический день яркое файер-шоу, которое начнется на берегу «Тьмаки» в 21:00.

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА

Гастрофестиваль "Верхневолжье" в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU