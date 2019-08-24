2019-08-24T10:07:40+03:00
Происшествия

Под Тверью "буханка" насмерть сбила мотоциклиста

Еще два человека получили травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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24-летний мотоциклист погиб в ДТП под Тверью Фото: УГИБДД России по Тверской области24-летний мотоциклист погиб в ДТП под Тверью Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером 23 августа на автодороге Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области. Там столкнулись автомобиль "УАЗ" и мотоцикл.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель "УАЗа" при повороте налево не пропустил молодого мотоциклиста, который ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения 24-летний водитель мотоцикла, который на момент аварии был в шлеме, погиб. Также пострадали две женщины-пассажирки "буханки". Личность погибшего мотоциклиста устанавливается.

Сообщается, что у водителя автомобиля состояние алкогольного опьянения не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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