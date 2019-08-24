Под Тверью "буханка" насмерть сбила мотоциклиста
Авария произошла поздно вечером 23 августа на автодороге Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области. Там столкнулись автомобиль "УАЗ" и мотоцикл.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель "УАЗа" при повороте налево не пропустил молодого мотоциклиста, который ехал прямо во встречном направлении.
В результате столкновения 24-летний водитель мотоцикла, который на момент аварии был в шлеме, погиб. Также пострадали две женщины-пассажирки "буханки". Личность погибшего мотоциклиста устанавливается.
Сообщается, что у водителя автомобиля состояние алкогольного опьянения не установлено.
ИСТОЧНИК KP.RU