Под Тверью "буханка" насмерть сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-24T10:07:40+03:00

24-летний мотоциклист погиб в ДТП под Тверью Фото: УГИБДД России по Тверской области

Еще два человека получили травмы

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Авария произошла поздно вечером 23 августа на автодороге Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области. Там столкнулись автомобиль "УАЗ" и мотоцикл.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель "УАЗа" при повороте налево не пропустил молодого мотоциклиста, который ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения 24-летний водитель мотоцикла, который на момент аварии был в шлеме, погиб. Также пострадали две женщины-пассажирки "буханки". Личность погибшего мотоциклиста устанавливается.

Сообщается, что у водителя автомобиля состояние алкогольного опьянения не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU