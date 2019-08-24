В Твери открывается гастрономический фестиваль "Верхневолжье"
Сегодня, 24 августа, Тверь станет гастрономической столицей. В 10:00 утра в ландшафтном парке "Тьмака" начнётся фестиваль "Верхневолжье". Гостей ждет много вкусной еды, развлечения и мастер-классы.
В мероприятии участвуют известные рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания города Твери и региона.
В 12:00 на главной сцене в парке состоится торжественное открытие. Известный шеф-повар и ведущий различных кулинарных программ Константин Ивлев научит всех желающих варить солянку по его собственному рецепту и проведёт дегустацию приготовленного блюда.
Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована зона детской анимации, а также фуд-корт, фотозона, фермерский дворик и многое другое.
В 21:00 фестиваль "Верхневолжье" завершит яркое огненное шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU