2019-08-24T09:56:35+03:00
Звезды

В Твери открывается гастрономический фестиваль "Верхневолжье"

Гостей ждет много вкусной еды
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
План расположения фестиваля Фото: пресс-служба администрации ТвериПлан расположения фестиваля Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 августа, Тверь станет гастрономической столицей. В 10:00 утра в ландшафтном парке "Тьмака" начнётся фестиваль "Верхневолжье". Гостей ждет много вкусной еды, развлечения и мастер-классы.

В мероприятии участвуют известные рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания города Твери и региона.

В 12:00 на главной сцене в парке состоится торжественное открытие. Известный шеф-повар и ведущий различных кулинарных программ Константин Ивлев научит всех желающих варить солянку по его собственному рецепту и проведёт дегустацию приготовленного блюда.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована зона детской анимации, а также фуд-корт, фотозона, фермерский дворик и многое другое.

В 21:00 фестиваль "Верхневолжье" завершит яркое огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ребенок сломал руку, упав с гнилой горки на детской площадке в Тверской области
Под Тверью "буханка" насмерть сбила мотоциклиста
Семь жителей Тверской области перешагнули возрастной рубеж в сто лет
Жителей Тверской области приглашают на "Небесный вояж"
Полпред президента РФ Игорь Щёголев посетил Тверскую область
Судебные приставы Тверской области ответят на все вопросы по алиментам
Жители Твери смогут почувствовать себя супергероями
На сборе труппы в Тверском театре драмы рассказали о ближайших премьерах
В Тверской области участились травмы на производстве
Несовершеннолетний пешеход оказался под колесами легковушки на оживленной трассе в Тверской области
Астраханскими арбузами и дынями торговали с нарушениями в Тверской области
В махинациях с банковскими картами подозревают жителя Тверской области
Солнечный свет ослепил водителя, и он сбил пешехода в Тверской области
В Твери открыли памятник "Пожарным и спасателям"
Конкурс шансона, посвященный Михаилу Кругу, пройдет в Америке
Житель Тверской области в магазине украл рюкзак у покупателя
Общественный транспорт станет доступнее для жителей микрорайонов Твери
Двое подростков опрокинулись на мотоцикле в Тверской области