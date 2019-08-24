В Твери открывается гастрономический фестиваль "Верхневолжье"

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-24T09:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 августа, Тверь станет гастрономической столицей. В 10:00 утра в ландшафтном парке "Тьмака" начнётся фестиваль "Верхневолжье". Гостей ждет много вкусной еды, развлечения и мастер-классы.

В мероприятии участвуют известные рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания города Твери и региона.

В 12:00 на главной сцене в парке состоится торжественное открытие. Известный шеф-повар и ведущий различных кулинарных программ Константин Ивлев научит всех желающих варить солянку по его собственному рецепту и проведёт дегустацию приготовленного блюда.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована зона детской анимации, а также фуд-корт, фотозона, фермерский дворик и многое другое.

В 21:00 фестиваль "Верхневолжье" завершит яркое огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU