Жителей Тверской области приглашают на "Небесный вояж"

СЕГОДНЯ 20:17 2019-08-23T20:17:55+03:00

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Ежегодный фестиваль воздухоплавания "Небесный вояж" состоится 7 сентября в парке активного отдыха "Гришкино" в Бурашевском сельском поселении Калининского района Тверской области.

Гостей ожидает насыщенная и зрелищная программа. Пилоты покажут шоу малой авиации, парашютисты и авиамоделисты проведут показательные выступления. Также собравшиеся увидят, как в небо поднимаются огромные аэростаты. Вечером полеты будут сопровождаться подсветкой.

Впервые на фестивале покажут ретро-автомобили и мотоциклы разных эпох. Также на площадке можно будет принять участие в спортивных состязаниях, кулинарных ярмарках и лотерее.

Концертная программа начнется в 13:00, а поздним вечером в парке "Гришкино" прогремит салют.

Узнать подробности можно по телефону: 8(4822)79-79-50.

ИСТОЧНИК KP.RU