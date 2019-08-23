Полпред президента РФ Игорь Щёголев посетил Тверскую область

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-23T19:53:56+03:00

Вместе с губернатором он осмотрел Музей Калининского фронта и принял участие в фестивале "Человек и вера"

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23 августа полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов посетили Музей Калининского фронта в посёлке Эммаусс.

Музей Калининского фронта работает с 2002 года. Экспозиция музея насчитывает более 1000 экспонатов. Символично и его расположение. Здание построено в месте, где 5 декабря 1941 года войска фронта прорвали оборону немецких войск, начав тем самым контрнаступление Красной армии под Москвой.

На территории музея находится воинское захоронение, где покоятся воины, погибшие при освобождении Эммаусса.

Кроме того, в пятницу, Игорь Щёголев и Игорь Руденя приняли участие в дискуссионной площадке и церемонии награждения победителей VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм "Человек и вера".

ИСТОЧНИК KP.RU