2019-08-23T17:48:48+03:00
Звезды

На сборе труппы в Тверском театре драмы рассказали о ближайших премьерах

Первая из них состоится в конце сентября
Ирина ТАРАСОВА
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На большой сцене сезон откроют 4 сентября детективом "Свидетель обвинения". Фото: Анастасия Чистякова, из архива ТАТДНа большой сцене сезон откроют 4 сентября детективом "Свидетель обвинения". Фото: Анастасия Чистякова, из архива ТАТД
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Новый театральный сезон всегда начинается со сбора труппы. В Тверском академическом театре драмы он состоялся 22 августа.

По традиции на встрече поздравили юбиляров, вручили если не всем, то многим, за заслуги почетные грамоты и, конечно, рассказали о ближайших планах.

Открытие 274-го сезона на малой сцене пройдет спектаклем "ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК" (премьера февраля 2019 года) 3 сентября в 19:00.

На большой сцене сезон откроют 4 сентября в 18:30 также премьерой прошлого сезона - детективом "Свидетель обвинения".

Из нового зрителей ожидают: - 26, 27, 28 сентября в 18:30 на большой сцене - комедия-аттракцион "Свадьба Кречинского" московского режиссера Михаила Борисова по пьесе А.В. Сухово-Кобылина.

- В ноябре на большой сцене зрителям представят комедию "Доходное место" московского режиссера Геннадия Шапошникова по А.Н. Островскому.

- Накануне Нового года зрителей ожидает сказка "Золушка" режиссера - Иоланты Мельниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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