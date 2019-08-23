Астраханскими арбузами и дынями торговали с нарушениями в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-23T16:45:10+03:00

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Проверка была проведена 21 и 22 августа специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Московском районе Твери и в Старице. В результате установлены шесть фактов нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

В частности, граждане осуществляли продажу бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области, не известив об этом надзорное ведомство.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU