Астраханскими арбузами и дынями торговали с нарушениями в Тверской области
Нарушители оштрафованы
Астраханские арбузы и дыни продавали с нарушениямиФото: Алина НИЗАМОВА
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Проверка была проведена 21 и 22 августа специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Московском районе Твери и в Старице. В результате установлены шесть фактов нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.
В частности, граждане осуществляли продажу бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области, не известив об этом надзорное ведомство.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU