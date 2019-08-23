В махинациях с банковскими картами подозревают жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-23T16:34:38+03:00

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Следственным отделом МО МВД России «Торжокский» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Торжка. Молодого человека подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт».

Полицейские выяснили, что мужчина похитил кошелек, который забыл в магазине 66-летний пенсионер. Внутри находились три карты различных банков. Злоумышленник воспользовался ими для покупки алкогольной продукции и дал одну из карт своей знакомой. Однако, воспользоваться картой женщина не успела, потому что владелец ее заблокировал.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU