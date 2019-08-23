Солнечный свет ослепил водителя, и он сбил пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-23T16:19:50+03:00

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Авария произошла вечером 22 августа на проспекте Калинина в городе Осташков Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 68-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Санта Фе", не заметил пешехода, который переходил дорогу, и наехал на него.

Водитель рассказал, что не видел женщину из-за яркого солнечного света, который его ослепил. В результате ДТП 57-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в Осташковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU