Солнечный свет ослепил водителя, и он сбил пешехода в Тверской области
Пострадавшая доставлена в больницу
Водитель не увидел пешехода из-за яркого солнечного светаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером 22 августа на проспекте Калинина в городе Осташков Тверской области.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 68-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Санта Фе", не заметил пешехода, который переходил дорогу, и наехал на него.
Водитель рассказал, что не видел женщину из-за яркого солнечного света, который его ослепил. В результате ДТП 57-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в Осташковскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU