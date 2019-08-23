2019-08-23T15:29:47+03:00
Общество

Конкурс шансона, посвященный Михаилу Кругу, пройдет в Америке

Мероприятие запланировано на 2020 год
Ольга ТРОФИМОВА
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Конкурс шансона, посвященный Кругу, пройдет в Нью-Йорке Фото: Иван Пучков (из архива Ольги Медведевой)Конкурс шансона, посвященный Кругу, пройдет в Нью-Йорке Фото: Иван Пучков (из архива Ольги Медведевой)
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В Нью-Йорке в 2020 году состоится конкурс шансона "Рок Шанс воКРУГ земли", посвященный творчеству Михаила Круга - певца, известного далеко за пределами Твери.

Подготовка к мероприятию уже началась. Информация появилась в группе "ТИА Новости Твери и Тверской области". Событие обещает быть масштабным. Ожидается, что председателем жюри конкурса будет родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева. По окончании конкурса в Нью-Йорке состоится гала-концерт, участие в нем примут звезды отечественного шансона.

В преддверии конкурса организаторы провели на Брайтон-Бич опрос. У прохожих поинтересовались, знают ли они песни Михаила Круга. Большинство опрошенных, оказалось, знают его песни, уважают творчество певца и с удовольствием придут на концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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