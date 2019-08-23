Житель Тверской области в магазине украл рюкзак у покупателя
С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний житель областного центра.
Мужчина пояснил, что находился в одном из магазинов города, оставил без присмотра рюкзак, а его украли. Внутри остались деньги и телефон.
Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку подозреваемого. Личность злоумышленника установили в течение нескольких часов. Им оказался неработающий 27-летний местный житель.
Похищенное имущество мужчина вернул и признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU