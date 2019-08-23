СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-23T13:25:07+03:00

Двое подростков опрокинулись на мотоцикле в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария произошла поздно вечером 22 августа на ул. Лермонтова, в районе д.1 поселка Спирово Спировского района.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 16-летний водитель мотоцикла "ОРИОН ГРИФОН", не имеющий права управления транспортным средством, не выдержал боковой интервал и наехал на бордюр. В результате столкновения мотоцикл опрокинулся.

В ДТП пострадал 17-летний пассажир мотоцикла. С полученными травмами он доставлен в Спировскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU