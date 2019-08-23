2019-08-23T11:17:13+03:00
Общество

Почта России назвала пять самых читающих районов Тверской области

В Тверской филиале подвели итоги подписной кампании
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские подписчики газеты читают чаще, чем журналыТверские подписчики газеты читают чаще, чем журналыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По итогам подписной кампании за второе полугодие 2019 года, которые подвел Тверской филиал Почты России, самым читающим оказался Западнодвинский район.

На 1000 жителей там приходится 398 подписчиков. "Серебро" досталось Краснохолмскому району - 316 подписчиков. Третье место поделили Осташковский и Торопецкий районы с цифрами 267 и 246, соответственно. Замыкает "пятерку" Рамешковский район с цифрой 203 подписчика на 1000 жителей.

Всего в рамках подписной кампании Почта России доставила читателям 350 000 экземпляров газет и журналов.

Из периодических изданий жители предпочитают узнавать о местных новостях, поэтому чаще всего подписываются на районные газеты и областную прессу. Федеральные бизнес-издания и топовые журналы - в конце списка. А вот журналы о здоровом образе жизни, кулинарии, спорте и садоводству оказались актуальны в любое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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