Почта России назвала пять самых читающих районов Тверской области
По итогам подписной кампании за второе полугодие 2019 года, которые подвел Тверской филиал Почты России, самым читающим оказался Западнодвинский район.
На 1000 жителей там приходится 398 подписчиков. "Серебро" досталось Краснохолмскому району - 316 подписчиков. Третье место поделили Осташковский и Торопецкий районы с цифрами 267 и 246, соответственно. Замыкает "пятерку" Рамешковский район с цифрой 203 подписчика на 1000 жителей.
Всего в рамках подписной кампании Почта России доставила читателям 350 000 экземпляров газет и журналов.
Из периодических изданий жители предпочитают узнавать о местных новостях, поэтому чаще всего подписываются на районные газеты и областную прессу. Федеральные бизнес-издания и топовые журналы - в конце списка. А вот журналы о здоровом образе жизни, кулинарии, спорте и садоводству оказались актуальны в любое время года.
ИСТОЧНИК KP.RU