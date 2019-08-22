2019-08-22T23:29:13+03:00
Звезды

В кинотеатрах начался показ фильма "Бык", который снимали в Твери

Картину оценили и жители города, которые принимали участие в съемках
Ирина ТАРАСОВА
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Картину оценили и все те, кто был задействован в съемках. Фото: Маргарита ТощаковаКартину оценили и все те, кто был задействован в съемках. Фото: Маргарита Тощакова
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С 22 августа в кинотеатрах Твери начался показ фильма "Бык", съемки которого проходили в Твери весной 2018 года. Напомним, здесь снимали одну из ключевых сцен – погром рынка.

Картина была оценена по достоинству. В июне этого года на "Кинотавре" фильм режиссера Бориса Акопова взял главный приз фестиваля.

После просмотра горожане, что снимались в массовых сценах, поделились своими впечатлениями: "круто!", "все просто, понятно и вроде драки, убийства, а чернухи не чувствуешь", "фильм, который не оставит равнодушным".

О чем фильм? О 90-х годах... Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах "Звезда", "Синема Стар" и "Сильвер Синема".

ИСТОЧНИК KP.RU

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