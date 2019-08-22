2019-08-22T22:45:12+03:00
Звезды

Спектакль "Свадьба Кречинского" ставит в Твери режиссер Михаил Борисов, ведущий программы "Русское лото"

Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 августа
Ирина ТАРАСОВА
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Широкому зрителю режиссер Михаил Борисов известен больше в другом амплуа - как ведущий популярной программы «Русское лото». Фото: их архива ТАТДШирокому зрителю режиссер Михаил Борисов известен больше в другом амплуа - как ведущий популярной программы «Русское лото». Фото: их архива ТАТД
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22 августа в Тверском академическом театре драмы состоялся сбор труппы, где в частности рассказали о предстоящих премьерах.

Одной из них станет спектакль "Свадьба Кречинского" московского режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, лауреата правительственной премии в области культуры Михаила Борисова. Премьерные показы пройдут 26, 27 и 28 августа на большой сцене.

По сюжету московский авантюрист, игрок и сердцеед Михаил Васильевич Кречинский весь в долгах. Спасти его может только выгодная женитьба, и чтобы свадьба состоялась, Кречинский ставит на кон в игре и ее судьбу, и свою...

Широкому зрителю Михаил Борисов известен больше в другом амплуа - как ведущий популярной программы «Русское лото». Не все знают, что он сотрудничает с разными театрами, снимается в кино и преподаёт актёрское и режиссёрское мастерство.

В настоящее время Михаил Борисов – профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б.В. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства ГИТИС'а, актёр театра им. Е.Б. Вахтангова и мн.др. Маэстро поставил десятки спектаклей в различных московских театрах: Сатиры, Оперетты, им. М.Н. Ермоловой и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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