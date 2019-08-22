Велосипедист погиб после столкновения с мотоциклистом в Твери
ДТП произошло на Октябрьском проспекте
В Твери мотоциклист насмерть сбил велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 22 августа, на Октябрьском проспекте в Твери.
38-летний мотоциклист ехал по крайней левой полосе со стороны города, когда велосипедист начал переезжать проезжую часть в неустановленном месте.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, оба водителя получили тяжелые травмы и были доставлены в Городскую больницу №4.
Позже стало известно, что мотоциклист скончался от полученных травм. Угрозы жизни водителя мотоцикла нет.
ИСТОЧНИК KP.RU