Верховный суд РФ не изменил приговор пособнику террористов из Тверской области

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-22T15:28:47+03:00

За пособничество террористам мужчина отправится в тюрьму на 12 лет Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области

Решение вступило в законную силу

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В среду, 21 августа, Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность вынесенного обвинительного приговора в отношении 25-летнего уроженца Центральной Азии Бобажонова Темурбека Уктам угли.

Ранее выездной коллегией Московского окружного военного суда осужденный был приговорен к десяти годам колонии строгого режима за содействие террористической деятельности.

Деятельность преступника была пресечена УФСБ России по Тверской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, причастность фигуранта к финансированию деятельности запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ" доказана.

Приговор был обжалован, но остался без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU