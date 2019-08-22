Верховный суд РФ не изменил приговор пособнику террористов из Тверской области
В среду, 21 августа, Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность вынесенного обвинительного приговора в отношении 25-летнего уроженца Центральной Азии Бобажонова Темурбека Уктам угли.
Ранее выездной коллегией Московского окружного военного суда осужденный был приговорен к десяти годам колонии строгого режима за содействие террористической деятельности.
Деятельность преступника была пресечена УФСБ России по Тверской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причастность фигуранта к финансированию деятельности запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ" доказана.
Приговор был обжалован, но остался без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU