2019-08-22T14:48:00+03:00
Общество

В почву на улице Тракторной в Твери сбрасывали фекалии

Водостоки стекали в вырытую частником траншею
Ольга ТРОФИМОВА
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Сточные воды с характерным запахом сливали в прямо в почвуСточные воды с характерным запахом сливали в прямо в почвуФото: Аца КОШТЭ
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Канализационный колодец, от которого была выкопана траншея для водостока, обнаружили специалисты минприроды Тверской области на улице Тракторной в Твери.

Хозяйственно-фекальные воды с характерным запахом стекали прямо в почву.

- В результате мер, принятых сотрудниками минприроды Тверской области, собственник земельного участка установлен и привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства, а именно сброс отходов производства на почву, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Собственника обязали устранить нарушения. Сброс сточных вод прекращен, владелец установил на участке новый приемный лоток, исключающий попадание сточных вод на почву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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