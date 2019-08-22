В почву на улице Тракторной в Твери сбрасывали фекалии
Канализационный колодец, от которого была выкопана траншея для водостока, обнаружили специалисты минприроды Тверской области на улице Тракторной в Твери.
Хозяйственно-фекальные воды с характерным запахом стекали прямо в почву.
- В результате мер, принятых сотрудниками минприроды Тверской области, собственник земельного участка установлен и привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства, а именно сброс отходов производства на почву, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Собственника обязали устранить нарушения. Сброс сточных вод прекращен, владелец установил на участке новый приемный лоток, исключающий попадание сточных вод на почву.
ИСТОЧНИК KP.RU