Пожилой мужчина устроил стрельбу из обреза возле кафе в Твери

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-22T13:39:25+03:00

В Твери задержали дебошира, который устроил перестрелку около кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Инцидент произошел на улице Горького в Заволжском районе Твери. О случившемся незамедлительно сообщили в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери задержали злоумышленника и доставили в отдел.

В ходе разбирательства выяснилось, что 56-летний дебошир нигде не работает. Во время отдыха в кафе он поругался с другим посетителем, сходил домой за обрезом охотничьего ружья, вернулся в заведение и произвел два выстрела в землю.

Свою вину мужчина признал полностью, оружие изъято.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по статьям "Хулиганство" "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

ИСТОЧНИК KP.RU