В Твери отметят 76-ю годовщину Курской битвы
Памятные мероприятия начнутся с возложения цветов у Обелиска Победы
В Твери отметят годовщину Курской битвыФото: Ирина ТАРАСОВА
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В пятницу, 23 августа, в Твери пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая состоялась в период Великой Отечественной войны в 1943 году.
Памятные мероприятия начнутся в 11:00 с возложения цветов к Обелиску Победы в Твери. В 12:00 в Лекционном выставочном зале на Советской, 54, состоится показ документального фильма о Курской дуге.
В библиотеках города и клубах по месту жительства пройдут викторины, лекции и уроки мужества для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU