В Твери отметят 76-ю годовщину Курской битвы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-22T12:53:26+03:00

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В пятницу, 23 августа, в Твери пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая состоялась в период Великой Отечественной войны в 1943 году.

Памятные мероприятия начнутся в 11:00 с возложения цветов к Обелиску Победы в Твери. В 12:00 в Лекционном выставочном зале на Советской, 54, состоится показ документального фильма о Курской дуге.

В библиотеках города и клубах по месту жительства пройдут викторины, лекции и уроки мужества для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU