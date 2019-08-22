2019-08-22T08:52:27+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП под Тверью

Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево
Ольга ТРОФИМОВА
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Трое мужчин госпитализированы после ДТПТрое мужчин госпитализированы после ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 21 августа, в деревне Парнево, Торжокского района Тверской области.

Водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением, съехал в с дороги врезался в дерево. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, в результате ДТП пострадали три человека - водитель и двое пассажиров легковушки. Их госпитализировали в ЦРБ Торжокского района.

На месте аварии работали сотрудники УГИБДД, спасатели и медики. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось – 11 человек, 4 единицы техники.

Движение на участке автодороги не нарушалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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