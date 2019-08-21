Госавтоинспекторы в Твери проверяют готовность школ к учебному году
В Тверской области начались проверки готовности школ к новому учебному году. Сотрудники ГИБДД обследуют состояние и безопасность улично-дорожной сети и пути маршрутов передвижения школьников от учебного заведения до дома. Рекомендуемые планы передвижения размещены в каждом учебном заведении.
В паспорта дорожной безопасности школ вносятся обозначения новых пешеходных переходов, искусственных неровностей, пешеходных дорожек и тротуаров.
Не обходится и без нарушений. В частности, отмечено частичное отсутствие дорожной разметки, ограждений, а также ограничение видимости дорожных знаков ветками деревьев и дефекты дорожного покрытия.
- По всем выявленным недостатков госавтоинспекторами выданы предписания об их устранении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU