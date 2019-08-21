Госавтоинспекторы в Твери проверяют готовность школ к учебному году

СЕГОДНЯ 21:36 2019-08-21T21:36:27+03:00

Уголки безопасности есть в каждой школе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области начались проверки готовности школ к новому учебному году. Сотрудники ГИБДД обследуют состояние и безопасность улично-дорожной сети и пути маршрутов передвижения школьников от учебного заведения до дома. Рекомендуемые планы передвижения размещены в каждом учебном заведении.

В паспорта дорожной безопасности школ вносятся обозначения новых пешеходных переходов, искусственных неровностей, пешеходных дорожек и тротуаров.

Не обходится и без нарушений. В частности, отмечено частичное отсутствие дорожной разметки, ограждений, а также ограничение видимости дорожных знаков ветками деревьев и дефекты дорожного покрытия.

- По всем выявленным недостатков госавтоинспекторами выданы предписания об их устранении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU