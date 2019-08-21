Из автомобиля жителя Твери украли магнитолу и колонки

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-21T17:42:59+03:00

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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что его автомобиль вскрыли на парковке возле дома и украли из него магнитолу и колонки. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 37-летний житель Калининского района. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.

За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU