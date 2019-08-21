Из автомобиля жителя Твери украли магнитолу и колонки
Подозреваемый задержан
Злоумышленик обокрал автомобиль жителя ТвериФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что его автомобиль вскрыли на парковке возле дома и украли из него магнитолу и колонки. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 37-летний житель Калининского района. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.
За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU