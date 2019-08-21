Подозреваемый в растлении малолетних девочек в Тверской области заключен под стражу

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-21T10:37:13+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Тверской области. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Напомним, о преступлении в отношении двух малолетних девочек следователям стало известно 18 августа. С заявлением в правоохранительные органы обратились родители потерпевших. Действия сексуального характера подозреваемый совершил, находясь во дворе дома в Торжке.

Мужчина скрылся с места происшествия, но в считанные часы был задержан благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с коллегами из областного УМВД.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU