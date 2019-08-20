2019-08-20T23:40:18+03:00
Звезды

Сбор труппы Тверского ТЮЗа прошел в обновленном зрительном зале

На встрече были подведены итоги лета и озвучены планы на новый творческий год
Ирина ТАРАСОВА
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Руководство и актеры ТЮЗа после отдыха традиционно встретились в зрительном зале. Фото: Андрей Вартиков, предоставлено ТЮЗРуководство и актеры ТЮЗа после отдыха традиционно встретились в зрительном зале. Фото: Андрей Вартиков, предоставлено ТЮЗ
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Сбор труппы театра - это всегда особая встреча. За время отпусков все успели соскучиться друг по другу, сцене, зрителям, новым планам.

20 августа в Тверском ТЮЗе руководство и актеры традиционно встретились в зрительном зале после отдыха.

- Начнем с моря. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поучаствовал в флешмобе "Я люблю ТЮЗ". Очень много было интересных решений с применением чужой мебели и даже тел посторонних людей. Спасибо всем. Уверен, что многие заинтересовались, что же такое ТЮЗ, - начал встречу директор ТЮЗа Александр Бахарев.

- Когда открытие сезона начинается со сбора труппы это всегда праздник. Впереди творческая работа. Жители города ждут от вас новых премьер и ярких открытий. Я рада, что мы встретились в зале, который обновили этим летом. Уверена, в нем будет приятно находиться и вам, и гостям. Всем только успехов! - пожелала присутствующим председатель Комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина.

Встреча продолжилась приятными поздравлениями с юбилеями и днями рождения. А затем и объявлением новых планов.

- В прошлый сезон было девять премьер, но от каждой из них нельзя было отказаться. И этот сезон также будет интересным, - отметил Александр Бахарев.

21 и 22 сентября состоится премьерный спектакль "Москва-Петушки" режиссёров Сергея Зюзина и Семёна Ковалёва.

17 октября - премьера спектакля "Чайка" режиссера Вероники Вигг.

13 ноября - "Вафельное сердце" режиссера Ивана Пачина.

Конец декабря - спектакль к Новому году режиссера Даниила Романова будет волшебным с элементами иллюзии. И работа над ним уже началась. Имя мастера чудес пока не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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