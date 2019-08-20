В Тверской области владельцев спецтехники проверят на долги

СЕГОДНЯ 21:45 2019-08-20T21:45:14+03:00

В Тверской области владельцев самоходной техники проверят на долги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Проверять самоходную дорожную, строительную, сельскохозяйственную и другую технику инспекторы Гостехнадзора, представители региональных министерств и сотрудники правоохранительных органов будут в период с 20 августа по 30 сентября.

Участие в рейдах примут и судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тверской области. Их цель - выявить должников, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов и принятие в отношении них соответствующих мер принудительного характера.

Приставы напоминают гражданам, что во избежание неприятностей, необходимо своевременно оплачивать долги по исполнительным документам.

Узнать о задолженности можно на официальном интернет-сайте Управления с помощью он-лайн сервиса "Банк данных исполнительных производств".

ИСТОЧНИК KP.RU