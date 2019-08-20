На набережной Афанасия Никитина в Твери завершается ремонт дороги
В Твери продолжается масштабная кампания по ремонту улично-дорожной сети. Завершены работы на двух участках набережной Афанасия Никитина - от площади Речного вокзала до площади Мира и от улицы Скворцова-Степанова до Артиллерийского переулка. На финишном этапе - работы на отрезке от площади Мира до улицы Скворцова-Степанова.
В ближайшее время дорогу представят на оценку приемочной комиссии. Кроме того, на этой неделе могут быть представлены к приёмке улица Бебеля и второй участок улицы Орджоникидзе.
Напомним, работы по ремонту дорог в Твери ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в Тверской области и в частности в областной столице.
Приемку прошли шесть объектов из 24. По данным администрации Твери, на 20 августа заасфальтировано 239,3 тысяч квадратных метров дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU