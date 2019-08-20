На набережной Афанасия Никитина в Твери завершается ремонт дороги

СЕГОДНЯ 21:25 2019-08-20T21:25:34+03:00

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В Твери продолжается масштабная кампания по ремонту улично-дорожной сети. Завершены работы на двух участках набережной Афанасия Никитина - от площади Речного вокзала до площади Мира и от улицы Скворцова-Степанова до Артиллерийского переулка. На финишном этапе - работы на отрезке от площади Мира до улицы Скворцова-Степанова.

В ближайшее время дорогу представят на оценку приемочной комиссии. Кроме того, на этой неделе могут быть представлены к приёмке улица Бебеля и второй участок улицы Орджоникидзе.

Напомним, работы по ремонту дорог в Твери ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в Тверской области и в частности в областной столице.

Приемку прошли шесть объектов из 24. По данным администрации Твери, на 20 августа заасфальтировано 239,3 тысяч квадратных метров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU