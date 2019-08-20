Следователи проводят проверку по факту исчезновения 16-летней девушки в Твери
Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 16-летней девушки.
Известно, что подросток ушел из дома на Волоколамском проспекте, 9 в Твери 15 августа. До настоящего времени о девушке ничего не известно.
На место постоянного пребывания несовершеннолетней выезжали следователи и криминалисты СКР, сотрудники УМВД. Оперативники опросили родственников и друзей пропавшей.
С собой у девушки был паспорт, мобильный телефон и рюкзак. Ранее она неоднократно покидала место своего жительства, однако потом возвращалась.
Приметы несовершеннолетней: рост 165 см, волосы светлые. Была одета в джинсовую куртку, белые кроссовки, джинсовые брюки, черную футболку.
Всем, кому известно о местонахождении девочки, просьба обратиться в следственное управления СК РФ по Тверской области по телефонам: 8 (4822) 65-62-07, 8 (4822) 32-17-51.
ИСТОЧНИК KP.RU