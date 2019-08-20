Следователи проводят проверку по факту исчезновения 16-летней девушки в Твери

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-20T20:41:26+03:00

Пропавшая ушла из дома и не вернулась

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 16-летней девушки.

Известно, что подросток ушел из дома на Волоколамском проспекте, 9 в Твери 15 августа. До настоящего времени о девушке ничего не известно.

На место постоянного пребывания несовершеннолетней выезжали следователи и криминалисты СКР, сотрудники УМВД. Оперативники опросили родственников и друзей пропавшей.

С собой у девушки был паспорт, мобильный телефон и рюкзак. Ранее она неоднократно покидала место своего жительства, однако потом возвращалась.

Приметы несовершеннолетней: рост 165 см, волосы светлые. Была одета в джинсовую куртку, белые кроссовки, джинсовые брюки, черную футболку.

Всем, кому известно о местонахождении девочки, просьба обратиться в следственное управления СК РФ по Тверской области по телефонам: 8 (4822) 65-62-07, 8 (4822) 32-17-51.

ИСТОЧНИК KP.RU